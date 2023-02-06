США планують запровадити 200% мито на російський алюміній - ЗМІ

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на рф через наближення річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цей крок розглядався протягом кількох місяців. США також націлені на російський метал, тому що рф демпінгує алюміній на американському ринку та завдає шкоди місцевим компаніям.

Bloomberg повідомляє, що такі великі тарифи фактично припинять імпорт металу з росії до США.

рф є другим за величиною виробником металу у світі, а алюміній, що поставляється з росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.

Минулого року ціни на алюміній впали приблизно на 15% на тлі занепокоєння щодо уповільнення глобального зростання і триваючих карантинних обмежень у Китаї, який є найбільшим споживачем у світі. Покупці на американському ринку з жовтня обговорювали потенціал альтернативних поставок на випадок, якщо російський метал потрапить під заборону, тариф або санкції.

Дискусії учасників галузі в останні місяці були зосереджені навколо того, куди піде російський метал, якщо його раптом заблокують на американському ринку, а також у Європі. Одним з таких напрямків може стати Китай, оскільки існують побоювання, що російський метал може переправлятися через цю країну та інші країни і потрапляти на внутрішні металургійні підприємства.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти високопосадовців іранського виробника безпілотників.