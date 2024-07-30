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США намагаються стримати Ізраїль від війни з Ліваном – Reuters

30 липня 2024, 11:38
США намагаються стримати Ізраїль від війни з Ліваном – Reuters
Фото: з вільного доступу
Вашингтон головує в дипломатичній операції.

Білий дім докладає зусиль, аби запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем і підтримуваним Іраном ліванським рухом "Хезболла".

Про це повідомляє агенція Reuters.

США очолює дипломатичну операцію, яка має стримати Ізраїль від завдання удару по столиці Лівану Бейруту або основним об'єктам цивільної інфраструктури у відповідь на смертоносний ракетний обстріл Голанських висот 27 липня "Хезболлою", в результаті якого загинули 12 дітей та підлітків.

Головна мета дипломатії - стримати реакції Ізраїлю, закликати не завдавати ударів по густонаселеному Бейруту або південним передмістям міста, які є центром "Хезболли". 

Крім того, Вашингтон працює над тим, щоб не було завдано ударів по таких ключових об'єктах інфраструктури, як аеропорти та мости. 

Про це на умовах анонімності розповіли 5 осіб, серед яких ліванські та іранські офіційні особи, а також дипломати із країн Близького Сходу та Європи.

Ізраїльські чиновники заявили, що їхня країна хоче нашкодити "Хезболлі", але не втягувати регіон у повномасштабну війну. Два близькосхідні та європейські дипломати заявили, що Ізраїль не взяв на себе жодних зобов'язань уникати ударів по Бейруту, його передмістях чи цивільній інфраструктурі.

Також на тлі загроз авіакомпанії скасовують рейси до Лівану через побоювання війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

 
ІзраїльвійнаЛіванХезболла

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