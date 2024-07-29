Авіакомпанії скасовують рейси до Лівану через побоювання війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Lufthansa вже призупинила п'ять маршрутів до і з ліванської столиці до кінця липня.

Від сьогодні, 29 липня, авіакомпанії призупинили і скасували рейси до Бейрута на тлі загроз повномасштабної війни між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла".

Про це повідомляє Politico.

Німецька національна авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до та з ліванської столиці Бейрута до 5 серпня через "надмірну обережність".

Також її дочірні компанії Swiss International Air Lines і Eurowings скасували рейси.

Крім того, турецька Turkish Airlines, грецька Aegean Airlines, Ethiopian Air і ліванська авіакомпанія Middle East Airlines наслідували приклад та скасували рейси, які повинні були приземлитися в Бейруті вчора та сьогодні.

Вчора, 29 липня, Державний департамент США заявив, що деякі авіакомпанії "коригують свої розклади польотів у Лівані" чи "розглядають тимчасові зміни у своїх планах польотів" у відповідь на зростання напруженості, і закликав мандрівників переглянути свої подорожі до Лівану.

Раніше ми писали, що Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.

Після чого Ізраїль атакував Ліван у відповідь.