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США направлять до Європи 20 тисяч військових для найбільших навчань НАТО

Ці військові навчання стануть найбільшими з часів "холодної війни", Велика Британія вже оголосила, що направить 2500 військовослужбовців
У навчаннях візьмуть участь загалом 37 000 військових з 18 країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. Підготовчі роботи до навчань починаються вже у лютому, а основна їх частина відбудеться в травні і червні, в основному в Німеччині, Польщі та країнах Балтії.
США направлять до Європи 20 тисяч військових для найбільших навчань НАТО Фото: zn.ua

США в найближчі місяці перекинуть в Європу 20 000 військовослужбовців для участі у військових навчаннях НАТО під назвою Defender Europe 2020. Це найбільше розгортання американських військ в Європі за останні 25 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У навчаннях візьмуть участь загалом 37 000 військових з 18 країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. Підготовчі роботи до навчань починаються вже у лютому, а основна їх частина відбудеться в травні і червні, в основному в Німеччині, Польщі та країнах Балтії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання не спрямовані проти будь-якої конкретної країни.

"Ці оборонні навчання демонструють здатність швидко перекинути великі сили з США в Європу, щоб допомогти захистити інших союзників по НАТО, якщо це необхідно", - сказав він

Ці військові навчання стануть найбільшими з часів "холодної війни", Велика Британія вже оголосила, що направить 2500 військовослужбовців.

Столтенберг також підкреслив, що цього року члени НАТО Литва, Естонія та Латвія відзначили 30-ту річницю незалежності, нагадавши про вихід трьох країн Балтії із Радянського Союзу.

"Росія має право відчувати себе в безпеці в межах своїх кордонів, але так само стосується і наших країн-членів", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що США поінформували Росію та інших членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі про навчання відповідно до встановлених правил.

Нагадаємо, що Україна готова брати повноцінну участь у системі закупівель НАТО.

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03 02 2020 11:55
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