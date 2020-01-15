Україна готова брати повноцінну участь у системі закупівель НАТО
Україна має намір приєднатися до послуг і партнерств Агентства НАТО з підтримки та постачання, щоб отримати повний доступ до системи закупівель альянсу, повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Україна активізувала зусилля, щоб приєднатися до послуг і партнерств Агентства НАТО з підтримки та постачання. Так Україна матиме повноцінний доступ до системи закупівель альянсу", - йдеться в повідомленні прес-служби віце-прем'єра, оприлюдненому в середу.
За словами Кулеби, система закупівель Агентства НАТО з підтримки та постачання - це "своєрідний натовський ProZorro".
"Ми переконані, що участь України в цій системі зробить сильнішими і Україну, і НАТО. Це вписується в логіку дій уряду зі створення нових можливостей для українських експортерів. По суті, йдеться про євроатлантичну інтеграцію української оборонної промисловості", - зазначив віце-прем'єр.
Кулеба пояснив, що завдяки цьому Україна зможе повноцінно інтегруватися в систему закупівель альянсу. Крім того, українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО та продавати свою продукцію іноземним замовникам, а також наближатися до стандартів альянсу.
"Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді звернулася до високопосадовців альянсу з проханням відправити до України фахівців для проведення консультацій із користування системою закупівель, яку використовує NSPA", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС.
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