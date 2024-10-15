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ПОЛІТИКА

США нарощують військову присутність в Ізраїлі – ЗМІ

15 жовтня 2024, 14:51
США нарощують військову присутність в Ізраїлі – ЗМІ
Фото: Thinkstock
Розгортання військових також сигналізує іранцям, що "тепер їм доведеться мати справу з додатковим рівнем захисту".

Цього тижня США оголосили про передачу нової великої системи протиракетної оборони для Ізраїлю, а також про розгортання 100 американських військовослужбовців в країні, що посилить безпеку Ізраїлю, але потенційно може поставити під загрозу американські війська. Президент Байден заявив, що розгортання батареї THAAD призначене "для захисту Ізраїлю" після того, як 1 жовтня Іран випустив 180 балістичних ракет, спрямованих на країну.

Прес-секретар Пентагону генерал-майора Пет Райдер повідомив, що такі дії з боку США — це частина більш масштабних змін, які американські військові здійснили за останні місяці "для підтримки оборони Ізраїлю і захисту американців від нападів з боку Ірану і пов'язаних з ним угруповань" в регіоні.

Про це зазначає The Hill.

Військові експерти вважають, що розгортання військ США в Ізраїлі може бути спробою розрядити напруженість, оскільки це може утримати як Ізраїль, так і Іран від більш масштабних ударів у відповідь. 

"Це може утримати Ізраїль від екстремальних кроків, знаючи, що таким чином він може поставити під загрозу американські війська", — сказав Юджин Фінкель, професор міжнародних відносин в Університеті Джона Гопкінса.

Водночас газета зазначає, що повна чисельність американських військ в Ізраїлі невідома. Але розгортання 100 військовослужбовців з системою THAAD збільшить ризик того, що американці в країні стануть мішенню для Ірану або підтримуваних ним угруповань, таких як "Хезболла" в Лівані.

"Надсилання ще однієї системи ППО також вказує на те, що адміністрація Байдена готується до потенційного найгіршого сценарію, оскільки конфлікт на Близькому Сході все більше виходить з-під контролю", — пише The Hill.

СШАІзраїльзброяППОвійська

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