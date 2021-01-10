США назвали Росію головним рушієм конфлікту на сході України

Росія є не тільки стороною цього конфлікту, але розпочала цей конфлікт і продовжує безпосередньо підживлювати його та керувати ним, незважаючи на підписання мирної домовленості більше семи років тому

Росія є не просто стороною збройного конфлікту на сході України, а вона ж його розпочала та підживлює, будучи головним рушієм цього кровопролитного протистояння.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

"Минулого тижня, як і більшість попередніх тижнів, ми у цій Постійній раді чули, як Росія заперечує свою причетність до конфлікту, який вона ініціювала та продовжує підтримувати в Україні. Росія завела в глухий кут мирні переговори, відмовившись брати в них участь, поки Україна опосередковано не визнає маріонеток Росії в Донецьку та Луганську, – крок, який лише просуватиме хибний наратив Росії про те, що конфлікт на Донбасі є внутрішнім конфліктом", - заявила Острієн.

За словами американської дипломатки, ці зусилля Росії також спрямовані на приховування правди, яка полягає у тому, що "Росія є не тільки стороною цього конфлікту, але розпочала цей конфлікт і продовжує безпосередньо підживлювати його та керувати ним, незважаючи на підписання мирної домовленості більше семи років тому".

Окремо Острієн прокоментувала постійні заяви російської делегації, у яких вона акцентує увагу лише на Мінському комплексі заходів як необхідній до виконання мирній домовленості. Представниця США звернула увагу на те, що Мінські домовленості – і це визначено також на сайті МЗС РФ – складаються з трьох документів: Мінський протокол від 5 вересня 2014р., Мінський меморандум від 19 вересня 2014р. та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року.

"Я закликаю вас зосередитися на тому факті, що саме МЗС Росії справедливо згадує три конкретні складові Мінських домовленостей. Нам здається, якщо Росія вимагає від України виконання своїх Мінських зобов’язань, то Росія має виконувати і всі свої зобов’язання та припинити виокремлення у Мінських домовленостях лише тих частин, які Росія хоче, щоб були виконані", - заявила Острієн.

Вона наголосила на тому факті, що Росія продовжує поставляти своїм маріонеткам на сході України озброєння, фінансуючи їх та керуючим ним, "що робить Росію не тільки стороною конфлікту, але й головним його рушієм".

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.