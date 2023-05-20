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США назвали умову, за якої можуть передати Україні винищувачі F-16

20 травня 2023, 12:57
США назвали умову, за якої можуть передати Україні винищувачі F-16
джерело wikipedia
У США переконані, що поки F-16 не потрібні для українського контрнаступу.

Винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по росії.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час традиційного брифінгу.

"Усі засоби, які Сполучені Штати надали Україні, базуються на тому, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною. І українці постійно доводять, що вони згодні на такі умови. І, власне, ми бачили, як вони дотримуються цього, коли ми надавали їм всі інші види озброєння", - сказав Салліван.

За його словами, наразі Пентагон вважає, що F-16 поки не підходить для боротьби в російсько-українській війні. 

"Прямо зараз це не головне, що їм потрібно на полі бою для цього контрнаступу. Тож ми зможемо дати їм те, що їм необхідно для майбутньої операції, коли їм це буде потрібно. Отже, саме цей момент, з нашої точки зору, підходить для початку навчання", - додав радник президента США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден поінформував лідерів G7 у п’ятницю, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

СШАдопомога арміївійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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