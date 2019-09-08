США назвали умови для розширення "нормандського формату"

Росія повинна взяти на себе відповідальність за виконання Мінських домовленостей

Будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі вимагає домовленості усіх сторін.

"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Щодо Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість усіх сторін для створення будь-якого нового формату", - заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє "Голос Америки".

Він підкреслив, що США підтримують зусилля Президента України Володимира Зеленського зі здійснення кроків в напрямку миру.

"Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відновити міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду вжити заходів у правильному напрямку", - зазначив чиновник.

За словами Джорджа Кента, Росія повинна взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир'я і виконання зобов'язань за Мінськими угодами.

"Трагічні події, коли війська, очолювані Росією, в результаті ракетного обстрілу вбили українських солдатів, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не тільки у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництва ОБСЄ, але також у виконанні своїх зобов'язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015 років. А це включає негайне і повне припинення вогню, звільнення усіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення усіх російських військових і техніки з території України", - заявив Кент.

"Відданість США збереженню територіальної цілісності і суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, що раніше Німеччина підтвердила готовність до активізації нормандського переговорного процесу.