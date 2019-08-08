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Німеччина підтвердила готовність до активізації "нормандського формату"

"Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових у результаті обстрілу під Павлополем і підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу"
Фото: EPA Уряд Федеративної Республіки Німеччини підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу.
Німеччина підтвердила готовність до активізації "нормандського формату" Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових у результаті обстрілу під Павлополем і підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу", - написав повідомив посол України у Берліні Андрій Мельнику Twitter, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня російські бойовики відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета по військових 36-ї бригади морської піхоти, які займалися обладнанням позицій взводного-опорного пункту. В результаті обстрілу загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський назвав цю подію завершенням "хлібного" перемир'я, оголошеного з 21 липня, і на наступний ранок зв'язався з президентом Росії. Той заявив, що для деескалації конфлікту потрібен особливий статус для "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше у телефонній розмові з президентом Франції Володимир Зеленський закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту. Макрон сказав, що має намір зв'язатися з Путіним і Анґелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

 

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