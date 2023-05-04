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ПОЛІТИКА

США не бачать ознак того, що саме Україна атакувала кремль – CNN

04 травня 2023, 12:12
США не бачать ознак того, що саме Україна атакувала кремль – CNN
Фото: DW
Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над кремлем.

Голова сенатського Комітету з розвідки США Марк Уорнер заявив про відсутність наразі жодних ознак того, що за "атакою" на кремль у москві, 3 травня, може стояти Україна.

Про це повідомляє CNN.

"У нас, як і раніше, мало інформації", - зазначає американський сенатор і додає, що "поки немає жодних ознак" того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по кремлю.

Також політик заявив, що "принаймні наразі немає жодних вказівок на те, що його джерелом були українці".

На запитання журналістів, чи виключають американські спецслужби ідею про те, що за передбачуваною атакою стоїть Україна, Уорнер знову наголосив, що ще зарано говорити про це напевно, але "жодних вказівок на те - що це так, не було".

Перед цим Уорнер відвідував брифінг за зачиненими дверима з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була передбачувана нічна атака БПЛА на кремль.

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW припускають, що рф самостійно могла організувати "атаку" на кремль, щоб добитися ширшої мобілізації у своєму суспільстві.

Кремльатака

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