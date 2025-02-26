США не надаватиме гарантій Україні, їх має надати Європа – Трамп

Також він відзначив роль Вашингтона в економічній відбудові.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що головні гарантії безпеки Україні мають дати європейські країни, але він відзначив роль Вашингтона в економічній відбудові.

Про це він сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого.

Трампа додав, що він не збирається давати Україні "гарантій безпеки, які виходять за межі чогось значного".

"Ми попросимо Європу зробити це, тому що йдеться про Європу, яка є їхнім найближчим сусідом. Але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре", – сказав президент США.

Також він згадав, що США підпишуть з Україною угоду про рідкісноземельні елементи та інші корисні копалини, яка є "чудовою угодою і для України".

"Ми будемо там працювати. Ми будемо "на землі". І знаєте, таким чином, це свого роду автоматична безпека, тому що ніхто не буде зачіпати наших людей, коли ми будемо там. Тож ми будемо там саме таким чином", – сказав той.

На думку Трампа, Європа "буде дуже уважно за цим спостерігати".

"Я знаю, що Велика Британія заявила і Франція заявила, що вони… зголосилися розмістити так званих миротворців на цьому місці, і я думаю, що це добре", – підсумував американський президент.

Раніше Трамп підтвердив візит українського колеги.