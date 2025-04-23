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США не підтримують вимогу росії про демілітаризацію України – Reuters

23 квітня 2025, 12:21
США не підтримують вимогу росії про демілітаризацію України – Reuters
Також партнери планують зберегти санкції проти росії до завершення всього мирного процесу.

У Білому домі деякі ідеї щодо мирного врегулювання, ймовірно, не сподобаються рф. 

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на заяви європейських дипломатів. 

"Двоє дипломатів заявили, що США не наполягають на вимогах росії щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України", - пише видання. 

Крім того, європейські партнери планують зберегти санкції проти росії до завершення всього мирного процесу. 

Раніше стало відомо, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною росії.

 

РосіяСШАдемілітаризація

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