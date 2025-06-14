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США не підтримують Європу в зниженні ціни на російську нафту – Bloomberg

14 червня 2025, 10:09
США не підтримують Європу в зниженні ціни на російську нафту – Bloomberg
ЄС планував знизити стелю ціни з $60 до $45 за барель нафти.

Вашингтон проти ініціативи країн G7 знизити граничну ціну на нафту pф. 

Це ускладнить зусилля ЄС і Британії використати цей інструмент для посилення тиску на росію, пише Bloomberg

США проти зниження граничної ціни на російську нафту, що розвіює надії європейських лідерів на те, що на саміті G7 у Канаді вони погодяться на зниження ціни, пище видання 

"Остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, однак поки що американська сторона не демонструє готовності до перегляду своєї позиції, озвученої на зустрічі міністрів фінансів G7 раніше цього року", - додають журналісти. 

Відомо, що Євросоюз і Лондон виступають за зниження цінової межі з поточних 60 до 45 доларів за барель, тим самим скоротити нафтові доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни проти України. 

І за словами одного з джерел видання, вони можуть розглянути варіант зниження цінової стелі без участі США.

 

Росіянафта

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