США не планують повертати війська в Афганістан

Наразі, як ви знаєте, за рішенням президента ми вийшли з Афганістану. І нам не ставилося завдань розробляти будь-яких планів щодо повернення до Афганістану

Нинішня адміністрація США, а також вище військове керівництво країни не має планів щодо повернення американських сил до Афганістану в разі посилення загроз національній безпеці Сполучених Штатів.

Про це заявив під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США міністр оборони країни Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Наразі, як ви знаєте, за рішенням президента ми вийшли з Афганістану. І нам не ставилося завдань розробляти будь-яких планів щодо повернення до Афганістану", - відповів глава Пентагону на запитання сенатора-республіканця Роджера Вікера.

Як повідомлялося, у вівторок у Сенаті США відбулися слухання щодо ситуації в Афганістані й політики американської адміністрації на цьому напрямі. Перед сенаторами дали свідчення міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, а також командувач Центральним командуванням Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.