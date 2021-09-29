ПОЛІТИКА НОВИНИНинішня адміністрація США, а також вище військове керівництво країни не має планів щодо повернення американських сил до Афганістану в разі посилення загроз національній безпеці Сполучених Штатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США не планують повертати війська в Афганістан
Наразі, як ви знаєте, за рішенням президента ми вийшли з Афганістану. І нам не ставилося завдань розробляти будь-яких планів щодо повернення до Афганістану
Фото: defense.gov
Про це заявив під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США міністр оборони країни Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Наразі, як ви знаєте, за рішенням президента ми вийшли з Афганістану. І нам не ставилося завдань розробляти будь-яких планів щодо повернення до Афганістану", - відповів глава Пентагону на запитання сенатора-республіканця Роджера Вікера.
Як повідомлялося, у вівторок у Сенаті США відбулися слухання щодо ситуації в Афганістані й політики американської адміністрації на цьому напрямі. Перед сенаторами дали свідчення міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, а також командувач Центральним командуванням Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.
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