США не планують знімати обмеження на удари по росії після масованої атаки

Україна може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з рф.

США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по росії американською зброєю.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Журналісти запитали, чи змінює жорстока російська атака позицію США з приводу того, що Україна не може завдавати ударів безпосередньо по російських аеродромах, з яких здійснюються подібні атаки.

"Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з рф. Це все ще так", – відповів Кірбі.