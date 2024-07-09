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США не планують знімати обмеження на удари по росії після масованої атаки

09 липня 2024, 08:33
США не планують знімати обмеження на удари по росії після масованої атаки
Фото: УНН
Україна може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з рф.

США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по росії американською зброєю.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Журналісти запитали, чи змінює жорстока російська атака позицію США з приводу того, що Україна не може завдавати ударів безпосередньо по російських аеродромах, з яких здійснюються подібні атаки.
 
"Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з рф. Це все ще так", – відповів Кірбі.
 
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню "Охматдит". Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Загинуло двоє дорослих осіб (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
Джон Кірбівійна в Україніросія окупанти

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