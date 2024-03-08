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США не подобається, як Україна воює на фронті – NYT

08 березня 2024, 13:15
США не подобається, як Україна воює на фронті – NYT
Польща США
Ситуація, за даними ЗМІ, стає незрозумілою.

Між США та Україною почали виникати взаємні розчарування. Американські військові стратеги, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосередити свої сили на одній великій битві за раз, тоді як президент Володимир Зеленський, на думку офіційних осіб США, сконцентрувався на битвах за міста, які не мають стратегічної цінності. 

Про це пише видання The New York Times.

За даними журналістів, американські офіційні особи вважають, що Україна занадто довго та дорогою ціною захищала Авдіївку Донецької області. Тоді як Україна засмучена тим, що "американський політичний параліч" призвів до нестачі боєприпасів на фронті.

"Білий дім і українські чиновники заявляють, що те, що Конгрес поки що не ухвалив законопроєкт про надзвичайну допомогу, включаючи 60,1 мільярда доларів для України, вже підірвало боротьбу на місцях", — йдеться у повідомленні.

Американські офіційні особи закликали Україну зосередити свій наступ на одному головному напрямку вздовж лінії фронту та тиснути на прорив російських укріплень саме там. Представники США вважають, що генерал Валерій Залужний погодився з американською порадою, проте не зміг переконати в цьому Зеленського. Замість однієї вирішальної битви відбувся розкол війська, коли частину відправили на схід, частину на південь на інші ділянки фронту.

"Ми кажемо в армії, коли ви прагнете атакувати скрізь, ви можете в кінцевому підсумку атакувати ніде — тому що ваші сили розкидані надто мало", — сказав адмірал у відставці та колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Зокрема, США хочуть, аби Україна зосередила удари на тимчасово окупований Крим, аби атакувати Керченський міст.

Нагадаємо, президент Джо Байден виступив із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США.

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