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ПОЛІТИКА

США не помітили жодних змін у позиціях російських ядерних сил – CNN

09 травня 2023, 19:44
США не помітили жодних змін у позиціях російських ядерних сил – CNN
Фото: news.bigmir.net
російські лідери протягом останніх місяців неодноразово піднімали перспективу ядерної війни.

Сполучені Штати не виявили жодних ознак переміщення або змін у позиціях ядерних сил росії, незважаючи на нещодавні погрози кремлівських чиновників.

Про це у коментарі CNN заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

"Ми не маємо жодних ознак зміни позиції стратегічних сил росії та продовжуємо стежити за ситуацією. Ми не побачили нічого, що виправдовувало б зміну позиції наших власних стратегічних сил на даний момент", — речник Ради національної безпеки. сказав CNN.

російські лідери протягом останніх місяців неодноразово піднімали перспективу ядерної війни. З кожною загрозою США та їхні союзники спостерігали за російськими ядерними силами на предмет ознак руху або підготовки до їхнього розгортання.

Зовсім недавно колишній президент росії Дмитро Медведєв наприкінці квітня заявив, що загроза ядерного конфлікту "зростає з кожним днем".

"Чи є така перспектива сьогодні? (На жаль) так. І вона з кожним днем зростає з відомих причин", - сказав він.

На параді до Дня перемоги в росії були продемонстровані частини російських ядерних сил, включаючи сучасну систему протиповітряної оборони країни С-400 і її міжконтинентальну балістичну систему Ярс.

"Проти нашої Батьківщини розв'язана справжня війна", - заявив путін у вівторок, неправдиво заявивши, що Захід спровокував війну в Україні. "Ми дали відсіч міжнародному тероризму і в повному обсязі будемо захищати жителів Донбасу і забезпечувати власну безпеку. У росії немає недружніх держав ні на Заході, ні на Сході".

СШАвійнапутін.парадядерні сили

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