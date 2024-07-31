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США не причетні до вбивства лідера Хамасу – Блінкен

31 липня 2024, 15:32
США не причетні до вбивства лідера Хамасу – Блінкен
Twitter
Гвардія Ірану підтвердила смерть глави Хамасу.

Сьгодні, 31 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не причетні до вбивства лідера Хамасу Ісмаїла Ханії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Це те, про що ми не знали і до чого не були причетні", – сказав головний американський дипломат.

В Ірані підтвердили смерть ватажка Хамасу через кілька годин після того, як він був присутній на церемонії приведення до присяги нового президента країни. 

"За багато років я навчився ніколи не спекулювати на тому, як одна подія може вплинути на іншу", – додав Блінкен, коли його запитали, який вплив може мати смерть Ханії на війну між Ізраїлем і Хамасом.

Посадовець вважає, що припинення вогню та звільнення заручників, які утримуються в Газі, мають вирішальне значення, і Сполучені Штати зроблять все, щоб це сталося. 

"Життєво важливо, сподіваюсь, спрямувати ситуацію у правильне русло для більш стійкого миру і більш стійкої безпеки, щоб не втрачати фокус", – резюмував Блінкен.

Нагадаємо, що у Тегерані вбили лідера Хамасу.

 

СШАІрансмертьглава Хамас

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