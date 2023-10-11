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ПОЛІТИКА

Вашингтон не відкидає санкцій проти Ірану після нападу Хамас на Ізраїль

11 жовтня 2023, 20:31
Вашингтон не відкидає санкцій проти Ірану після нападу Хамас на Ізраїль
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
Міністерка фінансів США заявила, що фінансова та військова підтримка України, а також допомога Ізраїлю є головними пріоритетами Білого дому.

Адміністрація президента США Джо Байдена не відкидає нових санкцій проти Ірану у зв'язку з відновленням конфлікту на Близькому Сході, але жодних рішень ухвалено не було.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg.

"Я не стала б нічого виключати з обговорення можливих майбутніх дій, але я напевно не хочу забігати вперед", - сказала Єллен під час пресконференції у Марракеші, Марокко.

Виступаючи на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, Єллен відкинула поширену думку про те, що США поступово послабили деякі санкції щодо продажу іранської нафти в рамках ширших зусиль щодо дипломатичного зближення.

"Ми жодним чином не послабили наші санкції щодо іранської нафти, - сказала вона, додавши, що США постійно вивчають нову інформацію, яка може обґрунтувати посилення санкцій. - Ми продовжимо це робити".

Після несподіваного нападу бойовиків Хамас на Ізраїль 7 жовтня, якому Іран висловив своє схвалення, поки незрозуміло, чи США посилюватимуть обмеження на експорт іранської нафти.

Конфлікт та реакція фінансових ринків створюють ще одну загрозу тендітній світовій економіці, яка все ще відновлюється після пандемії COVID-19 та наслідків вторгнення росії в Україну.

Невизначеність на нафтовому ринку змусила трейдерів нервувати через ознаки того, що Іран, прихильник Хамас, був безпосередньо причетний до нападу. Іран заперечує свою причетність і Білий дім не має підтвердження, що напад був організований саме цією країною.

Крім того міністерка заявила, що фінансова та військова підтримка України, а також допомога Ізраїлю є головними пріоритетами Білого дому.

"Фінансування України як військове, так і пряма бюджетна підтримка, а також ресурси для Ізраїлю є абсолютно головними пріоритетами адміністрації Байдена", - сказала Єллен.

За її словами, Білий дім дав це зрозуміти Конгресу.

"Вважаємо, що існує суттєва підтримка з боку обох партій. Ми збираємося надати членам Конгресу можливість з'ясувати, як виконувати обіцянки, як тільки буде призначено речника", - додала вона.

Обіцянки США подальшій підтримці України були підставлені під сумнів після того, як Кевіна Маккарті було усунуто з посади спікера Палати представників, що дало республіканським прихильникам жорсткої лінії можливість зупинити наступний раунд допомоги Києву.

Вона також сказала, що отримує "деякі позитивні відповіді" на свій заклик до інших урядів наслідувати приклад США і пообіцяти Світовому банку більше коштів для збільшення його кредитного потенціалу.

Ірансанкціїмінфін СШАХамас: Ізраїль

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