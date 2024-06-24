США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з "Хезболлою" – AP

Генерал ВПС США застерігає, шо наступ Ізраїлю в Лівані загрожує іранською військовою відповіддю.

США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з "Хезболлою".

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун Чарльз Браун, пише агентство Associated Press.

"Браун заявив, що США, ймовірно, не в змозі допомогти Ізраїлю захистити себе проти ширшої війни з "Хезболлою", – йдеться у публікації.

Браун, за даними агентства, сказав, що Іран "буде більш схильний підтримувати Хезболлу" і також наголосив, що у разі конфлікту Ізраїлю та "Хезболли" широку підтримку ліванському руху надасть Іран, що спровокує масштабніший конфлікт, який може поставити під загрозу сили США в регіоні. Він повідомив, що Тегеран, ймовірно, підтримує бойовиків Хамасу у Газі, але надасть більшу підтримку "Хезболлі", особливо якщо вони відчують, що "Хезболла" зазнає серйозної загрози.