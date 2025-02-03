США негайно призупинять введення 25% мит на товари з Мексики

Трамп уточнив, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у таких переговорах разом із президентом Мексики, щоб досягти угоди між двома країнами.

Президент США Дональд Трамп відтермінує нове підвищене мито на товари з Мексики на місяць. Напередодні, 2 лютого, він підписав указ, який встановлює 25% мита на імпорт мексиканських товарів.

Про це повідомляє CNN.

"Я щойно розмовляв з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно перекинути 10 000 мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США", - розповів Трамп.

За його словами, мета перекидання мексиканських солдатів - зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у США.

"Ми також домовилися негайно призупинити введення передбачуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом державного секретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бесента і міністра торгівлі Говарда Лютника з високопоставленими представниками Мексики", - зазначив президент США.

Він уточнив, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у таких переговорах разом із президентом Мексики, щоб досягти угоди між двома країнами.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум назвала цю домовленість "хорошою угодою". Вона розповіла, що Мексика зосередиться на розширенні плану імпортозаміщення ("Плану Мексики"). Йдеться про обмеження імпорту з таких країн, як Китай, початок виробництва цих товарів у Мексиці та зміцнення мексиканської промисловості. Шейнбаум називає метою плану відродити етикетку "Зроблено в Мексиці" на різних продуктах.