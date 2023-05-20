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США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні – Politico

20 травня 2023, 10:23
США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні – Politico
Він має допомогти ЗСУ під час важких боїв найближчими місяцями.

Президент США Джо Байден на цих вихідних збирається оголосити про надання нового пакету військової допомоги для ЗСУ на 375 мільйонів доларів. Це може статися після зустрічі американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Про це повідомляє Politico із посиланням на чиновників США.

Новий пакет допомоги складатиметься з артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї, що має допомогти захисникам України під час важких боїв найближчими місяцями. 

Нагадаємо, Байден повідомив учасників саміту "Великої сімки", що Вашингтон підтримує навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема й F-16. Це рішення підтримали й держави з "авіаційної коаліції" - Велика Британія, Нідерланди, Бельгія та Данія.

СШАвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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