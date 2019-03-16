США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - Волкер

Сполучені Штати Америки непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України

"П'ять років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом. Під час візиту корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одесу, ми висловили чітку позицію — США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.