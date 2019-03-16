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США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - Волкер

США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України
Сполучені Штати Америки непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України
США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - Волкер Фото: president.gov.ua

"П'ять років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом. Під час візиту корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одесу, ми висловили чітку позицію — США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила до 15 вересня 2019 року дію санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та анексію Криму.

У Палаті представників США у вівторок більшістю голосів підтримали законопроект, який забороняє уряду Сполучених Штатів визнавати Крим російською територією.

 
 

 

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16 03 2019 14:46
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