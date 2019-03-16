ПОЛІТИКА НОВИНИСполучені Штати Америки непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - Волкер
США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України
Фото: president.gov.ua
"П'ять років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом. Під час візиту корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одесу, ми висловили чітку позицію — США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.
Нагадаємо, Рада ЄС продовжила до 15 вересня 2019 року дію санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та анексію Криму.
У Палаті представників США у вівторок більшістю голосів підтримали законопроект, який забороняє уряду Сполучених Штатів визнавати Крим російською територією.
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16 03 2019 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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