У Палаті представників США схвалили закон, що забороняє Вашингтону визнавати Крим російським
427 членів палати представників, які брали участь в голосуванні, підтримали законопроект під назвою "Про заборону Сполученим Штатам визнавати анексію Криму Росією", і тільки один республіканець проголосував проти нього, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
"Політика Сполучених Штатів полягає в невизнанні суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами", - йдеться в законопроекті.
Відповідно до цього жодне федеральне відомство або агентство не може сприяти або робити дій, які б мали на увазі визнання Вашингтоном суверенітету Російської Федерації над Кримом.
У Сенаті даний документ поки не розглядався.
Нагадаєио, що у Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров