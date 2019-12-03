У Палаті представників США схвалили закон, що забороняє Вашингтону визнавати Крим російським

"Політика Сполучених Штатів полягає в невизнанні суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами"

У Палаті представників США у вівторок більшістю голосів підтримали законопроект, який забороняє уряду Сполучених Штатів визнавати Крим російською територією.

427 членів палати представників, які брали участь в голосуванні, підтримали законопроект під назвою "Про заборону Сполученим Штатам визнавати анексію Криму Росією", і тільки один республіканець проголосував проти нього, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Політика Сполучених Штатів полягає в невизнанні суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами", - йдеться в законопроекті.

Відповідно до цього жодне федеральне відомство або агентство не може сприяти або робити дій, які б мали на увазі визнання Вашингтоном суверенітету Російської Федерації над Кримом.

У Сенаті даний документ поки не розглядався.

Нагадаєио, що у Конгресі США заявляють про підтримку приєднання України до НАТО.