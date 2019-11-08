США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо "нормандського формату"

"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату"

Наступного тижня представники США, Німеччини та Франції проведуть черговий раунд консультацій щодо "нормандського формату".

"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату", - зазначив спецпредставник США з питань українських перемовин Курт Волкер, повідомляє Голос Америки.

Волкер також підтвердив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

7 серпня Президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату".

Перед тим востаннє у "нормандському форматі" зустрічалися радники зовнішньополітичних відомств країн - 13 липня у Парижі. Тоді вдалося домовитися про безстрокове припинення вогню з 21 липня. Режим тиші протримався недовго. Зокрема, 6 серпня під Павлополем російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що США назвали умови для розширення "нормандського формату".