США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо "нормандського формату"
"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату", - зазначив спецпредставник США з питань українських перемовин Курт Волкер, повідомляє Голос Америки.
Волкер також підтвердив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.
7 серпня Президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату".
Перед тим востаннє у "нормандському форматі" зустрічалися радники зовнішньополітичних відомств країн - 13 липня у Парижі. Тоді вдалося домовитися про безстрокове припинення вогню з 21 липня. Режим тиші протримався недовго. Зокрема, 6 серпня під Павлополем російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.
Нагадаємо, що США назвали умови для розширення "нормандського формату".
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