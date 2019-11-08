Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо "нормандського формату"

"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату"
Наступного тижня представники США, Німеччини та Франції проведуть черговий раунд консультацій щодо "нормандського формату".
США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо "нормандського формату" Фото: delfi.lt

"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату", - зазначив спецпредставник США з питань українських перемовин Курт Волкер, повідомляє Голос Америки.

Волкер також підтвердив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

7 серпня Президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату".

Перед тим востаннє у "нормандському форматі" зустрічалися радники зовнішньополітичних відомств країн - 13 липня у Парижі. Тоді вдалося домовитися про безстрокове припинення вогню з 21 липня. Режим тиші протримався недовго. Зокрема, 6 серпня під Павлополем російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що США назвали умови для розширення "нормандського формату".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2019 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.