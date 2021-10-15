ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ серпні США вийшли в лідери за хешрейтом – колективною обчислювальною потужністю майнерів криптовалют.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США обігнали Китай за обсягами майнінгу криптовалют
Майнери почали масово покидати Китайув зв'язку з забороною, вибираючи місця з дешевими джерелами енергії
Фото: LARS HAGBERG/AFP VIA GETTY IMAGES
Про це повідомляє CNBC.
За даними Кембриджського центру альтернативних фінансів, 35,4% хешрейту біткоїна тепер знаходиться в США. Це на 428% більше, ніж роком раніше.
Зазначається, що це пов'язано з політикою Китаю, де майнінг криптовалют і всі операції з ними оголосили поза законом. Частка Китаю, який у вересні 2020 року контролював близько 67% ринку, скоротилася до нуля.
Майнери почали масово покидати Китайув зв'язку з забороною, вибираючи місця з дешевими джерелами енергії.
Одночасно, деякі майнер переїхали в сусідні від Китаю регіони. Частка Казахстану на світовому ринку майнінгу біткоїна зросла до 18,1%. Це пов'язують з розташованими в Казахстані вугільними шахтами, які забезпечують дешеву енергію. На третьому місці за обсягами майнінгу – Росія (11,2%).
Частка України в світовому хешрейті біткоїна становить 0,13%.
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15 10 2021 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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