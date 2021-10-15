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США обігнали Китай за обсягами майнінгу криптовалют

Майнери почали масово покидати Китайув зв'язку з забороною, вибираючи місця з дешевими джерелами енергії
У серпні США вийшли в лідери за хешрейтом – колективною обчислювальною потужністю майнерів криптовалют.
США обігнали Китай за обсягами майнінгу криптовалют Фото: LARS HAGBERG/AFP VIA GETTY IMAGES
Про це повідомляє CNBC.
 
За даними Кембриджського центру альтернативних фінансів, 35,4% хешрейту біткоїна тепер знаходиться в США. Це на 428% більше, ніж роком раніше.
 
Зазначається, що це пов'язано з політикою Китаю, де майнінг криптовалют і всі операції з ними оголосили поза законом. Частка Китаю, який у вересні 2020 року контролював близько 67% ринку, скоротилася до нуля.
 
Майнери почали масово покидати Китайув зв'язку з забороною, вибираючи місця з дешевими джерелами енергії.
 
Одночасно, деякі майнер переїхали в сусідні від Китаю регіони. Частка Казахстану на світовому ринку майнінгу біткоїна зросла до 18,1%. Це пов'язують з розташованими в Казахстані вугільними шахтами, які забезпечують дешеву енергію. На третьому місці за обсягами майнінгу – Росія (11,2%).
 
Частка України в світовому хешрейті біткоїна становить 0,13%.
 
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15 10 2021 10:39
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