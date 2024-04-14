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США обіцяє проголосувати за допомогу Ізраїлю і Україні в пришвидшеному темпі – Politico

14 квітня 2024, 14:03
США обіцяє проголосувати за допомогу Ізраїлю і Україні в пришвидшеному темпі – Politico
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Палата представників Конгресу США пообіцяла проголосувати за допомогу Ізраїлю після нападу Ірану через двопартійний тиск щодо пакету допомоги.

Про це заявив лідер більшості Стів Скаліс з Республіканської партії, повідомляє медіа Politico.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль Палата представників наступного тижня відійде від раніше оголошеного законодавчого графіка і замість цього розгляне законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягає до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", - сказав Скаліс.

З цієї заяви не одразу зрозуміло, за яке законодавство проголосує Палата представників, адже проголосувати мають і за пакет зовнішньої допомоги Сенату, який об'єднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні і Тайваню, який вже давно перебуває на розгляді. За словами Скаліса, більше деталей буде надано пізніше. 

Лідери республіканців стикаються із зростаючим двопартійним тиском щодо ухвалення пакета допомоги після нападу Ірану. Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл наголошував на тому, щоб Палата представників прийняла ухвалений Сенатом пакет зовнішньої допомоги та заявив, що він "забезпечить критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "прострочену летальну допомогу" для України і допомогу для Тайваню.

Цей приклад є крайнім і показує, як лідер республіканців намагається підштовхнути своїх колег до прийняття законопроекту, якому вони до цього чинили опір. 

"Головнокомандувач і Конгрес повинні негайно виконати наші основні обов'язки. Наслідки невдачі очевидні, руйнівні і їх можна уникнути", - заявив Макконнелл. 

Своєю чергою дехто з республіканців в Палаті представників стверджував, що США мають пришвидшити надання допомоги Ізраїлю, аби зміцнити його обороноздатність. Але демократи підтримали Макконнелла та продовжили тиснути на спікера Майка Джонсона, аби він провів голосування щодо пакета, який також включає допомогу Україні, яка заблокувалася на два місяці після проходження Сенату. 

"В Конгресі ми також повинні вжити заходів. Спікер Джонсон повинен запропонувати додатковий пакет допомоги Ізраїлю, щоб підтримати його у важкий для нього час", - додав депутат Майк Лоулер.

Нагадуємо, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

 

Конгрес СШАпідтримка України

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