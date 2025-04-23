Вашингтон очікує територіальних поступок від України і росії, інакше США вийдуть з угоди – Венс

Він усе ще оптимістично налаштований щодо переговорів.

В середу, 23 квітня, Віце президент Джей Ді Венс заявив, що США очікують, що і Київ, і москва повинні будуть відмовитися від частини територій для досягнення мирової угоди між сторонами.

Про це він сказав перебуваючи з візитом в Індії, передає агенція Bloomberg.

Заморожування конфлікту вздовж існуючих бойових ліній було б набагато більшою жертвою для України, яка прагне повернути всі території на сході та півдні країни, захоплені рф з 2014 року, включаючи Крим, і після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

США готові визнати контроль росії над українським Чорноморським півостровом і послабити санкції проти москви в рамках потенційної мирної угоди, повідомляло раніше агенство.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його країна не визнає російську окупацію Криму, який міжнародно визнаний територією України.

"Потрібно буде відбутися певний територіальний обмін", - сказав Венс.

Він додав, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, для того, щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні «покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої рф і кращої України.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив, що готовий відмовитися від зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні, якщо найближчим часом не вдасться досягти угоди. Його посланник Стівен Віткофф відправиться до кремля пізніше цього тижня після того, як відвідав президента Володимира путіна тричі з моменту інавгурації та описав свою останню зустріч як "переконливу".

Венс зазначив, що він оптимістично налаштований щодо переговорів, додавши, що вважає, що всі сторони досі вели переговори добросовісно.

Заплановані на середу в Лондоні переговори між високопосадовцями США, України та великих європейських держав були знижені до зустрічей на технічному рівні після того, як держсекретар США Марко Рубіо відклав свій візит.

Пізніше в Британії підтвердили, що зустріч глав МЗС України, Британії, США, Франції і Німеччини скасували.