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Зустріч глав МЗС України, Британії, США, Франції і Німеччини скасували

23 квітня 2025, 09:40
Зустріч глав МЗС України, Британії, США, Франції і Німеччини скасували
Фото: dt.ua
Ймовірною причиною стало те, що Україна відкинула план США визнати Крим російським.

Однак відбудуться переговори щодо України між високопосадовцями п'яти країн.

Про це інформує телеканал Sky News.

"Перші дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали план зустрічі в Лондоні в середу для переговорів на високому рівні про те, як припинити війну", - пише видання. 

Наразі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Лондоні, де проведе двосторонню зустріч з главою МЗС Британії Девідом Леммі.

Журналісти додають, що рівень переговорів у Лондоні "знижений" до зустрічі посадовців, адже Україна відкинула план США визнати Крим російським. 

На зустрічі Україна у Лондоні планувала обговорити припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо також не поїхав до Лондона, де мав зустрітися з главами МЗС України, Британії, Франції та Німеччини. Він скасував поїздку, оскільки президент України Володимир Зеленський відмовився визнавати Крим російським.

Sky News додає, що після відмови Рубіо від візиту Франція та Німеччина також передумали відправляти міністрів до Лондона - натомість посланець США з питань України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні з високопосадовцями Франції та Німеччини.

Пізніше стало відомо, що мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти у середу в Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі, скасовується. Це дтвердили в МЗС Британії.

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".

переговоривійна в Україні

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