США офіційно висунули звинувачення проти Huawei Technologies

Китайському технологічному гіганту і його головному фінансовому директору Мен Ваньчжоу висунули звинувачення за 23 пунктами, у тому числі порушенні санкцій проти Ірану та промисловому шпигунстві

Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies.

Huawei та її головному фінансовому директору Мен Ваньчжоу висунули звинувачення за 23 пунктами, повідомляє Reuters.

Зокрема, Міністерство юстиції звинувачує їх у змові з метою порушити санкцій США порти Ірану. Сполучені Штати звинувачують технологічного гіганта й її топ-менеджера у тому, що вони приховали зв'язку Huawei Technologies зі своєю дочірньою компанією, яка намагалася в обхід санкцій продати обладнання Ірану.

Крім того, їх звинувачують в промисловому шпигунстві, зокрема, в спробі викрадення комерційних даних у американської компанії T-Mobile в 2012 році. Huawei виправдовується, що обидві компанії врегулювали свої суперечки в 2017 році.

У свою чергу офіційний Пекін заявив, що звинувачення проти Huawei "несправедливі й аморальні", і закликав припинити необґрунтований тиск на китайські компанії.

Директор ФБР Крістофер Рей на тлі висунутих проти Huawei звинувачень заявив, що американська сторона не вважає КНР причетною до злочинів. Про це повідомляє ABC News.

За його словами, в обвинувальному висновку не йдеться про жодні протиправні дії китайської сторони.