США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн

В новий пакет військової допомоги для України на суму $300 млн увійдуть додаткові боєприпаси.

Новий пакет військової допомоги США буде містити більше керованих реактивних систем залпового вогню для пускових установок HIMARS і боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters.

Планується, що військове обладнання в пакеті Київ отримає із запасів армії США через президентські повноваження на скорочення озброєнь, пише видання.

Новий пакет допомоги Україні може бути оголошений вже сьогодні але, можливо, його оформлення відбудеться вже після вихідних та святкових днів США, пов'язаних із Днем пам'яті, повідомляють джерела Reuters.

Обсяг і зміст пакета допомоги можуть змінитися допоки його не підпише президент США Джо Байден.