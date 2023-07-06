США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – Reuters

За словами американських чиновників, очікується, що завтра буде оголошено про пакет допомоги, який включає касетні боєприпаси для гармат калібру 155-мм.

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 липня, оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американських чиновників, очікується, що завтра буде оголошено про пакет допомоги, який включає касетні боєприпаси для гармат калібру 155-мм.

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну "активно розглядається", але наразі не мають жодних заяв.

У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує 500 мільйонів доларів, Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами чиновників, пакет все ще обговорюється і може змінитися.

Варто зазначити, що цей пакет допомоги стане 42-м, затвердженим Сполученими Штатами для України з початку повномасштабного російського вторгнення, на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила сьогодні, 6 липня, оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.