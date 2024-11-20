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ПОЛІТИКА

США оголосило про надання Україні військової допомоги вартістю $275 млн

20 листопада 2024, 17:17
США оголосило про надання Україні військової допомоги вартістю $275 млн
Фото: gettyimages.com
Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.

Сполучені Штати Америки у середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Пентагон.

Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.

Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.

До пакета на 275 млн доларів увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм боєприпаси;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
  • безпілотники;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Раніше також стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, що може допомогти зміцнити оборони українських сил від наступу російських окупаційних військ.

СШАвійнапакет військової допомоги

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