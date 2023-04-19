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ПОЛІТИКА

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

19 квітня 2023, 20:45
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Джерело: .ukrinform
Туди увійдуть зокрема додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, патрони для стрілецької зброї та інше.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

До нового пакету військової допомоги Україні від США увійдуть:

- додаткові боєприпаси для HIMARS; 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; ракети з оптичним наведенням (TOW);

- системи протитанкової зброї AT-4;

- протитанкові міни;

- боєприпаси для розчищення перешкод;

- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

- чотири машини матеріально-технічної підтримки;

- високоточні авіаційні боєприпаси;

- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- обладнання для забезпечення безпеки портів;

- запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет військової допомоги виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підкреслюють у Пентагоні.

Нагадаємо, Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України.

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