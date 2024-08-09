США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні на $125 млн
Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів. Туди ввійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди тощо.
Про це повідомили в Міноборони США.
"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю", - зазначили у Пентагоні.
Ось вміст нового пакету:
- ракети Stinger;
- боєприпаси для системи HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- багатофункціональні радари;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- військові автомобілі HMMWV;
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.
Нагадаємо, міністерство оборони Литви у серпні поставить українським військовим новий «значний» пакет військової допомоги. Україна отримає 14 бронетранспортерів М113, зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами, системи протидії безпілотникам, всюдиходи із запасними частинами, вантажні причепи, 20-тонні телескопічні навантажувачі, колісні навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.