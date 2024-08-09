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ПОЛІТИКА

США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні на $125 млн

09 серпня 2024, 21:09
США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні на $125 млн
Новий пакет американської допомоги виділяється за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів, і є вже шістдесят третім таким траншем.

Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів. Туди ввійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди тощо.

Про це повідомили в Міноборони США.

"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю", - зазначили у Пентагоні.

Ось вміст нового пакету:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для системи HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • військові автомобілі HMMWV;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, міністерство оборони Литви у серпні поставить українським військовим новий «значний» пакет військової допомоги. Україна отримає 14 бронетранспортерів М113, зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами, системи протидії безпілотникам, всюдиходи із запасними частинами, вантажні причепи, 20-тонні телескопічні навантажувачі, колісні навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.

СШАдопомога Українівійна

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