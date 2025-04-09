США оновили санкції проти ядерної програми Ірану

Іран являється загрозою для регіональної стабільності і глобальної безпеки.

В середу, 9 квітня, Мінфін США оголосив про запровадження нових санкцій проти осіб, повʼязаних із ядерною програмою Ірану.

Про це йдеться в повідомленні американського відомства.

Під нові санкції США потрапили п'ять юридичних та одна фізична особа з Ірану, що підтримують "ключові організації, які керують і контролюють ядерну програму Ірану".

"Безрозсудне прагнення іранського режиму до створення ядерної зброї залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів і загрозою для регіональної стабільності та глобальної безпеки", - заявив міністра фінансів США Скотта Бессента.

Нові санкції були оголошені через новини про заплановану 12 квітня зустріч представників США та Ірану за посередництва Оману для переговорів стосовно іранської ядерної програми.

Проте відомом, що США та Іран проведуть переговори вже у суботу.