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США озброять кораблі Patriot через Китай – Reuters

25 жовтня 2024, 18:19
США озброять кораблі Patriot через Китай – Reuters
В Пентагоні побоюються, що КНР розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані.

Вашингтон намагається озброїти свої кораблі ракетами протиповітряної оборони Patriot через побоювання гіперзвукової зброї КНР.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Джерела видання заявили, що побоюючись, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані, Військово-морські сили США просуваються до плану озброїти деякі свої судна ракетами-перехоплювачами Patriot.

Представник промисловості сказав, що розміщення на борту кораблів ВМС високогнучких перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, які використовуються в основному в армії США, передбачає досягнення китайських ракетних технологій, включно із використанням високоманевровної гіперзвукової зброї.

Останні роки країни працюють над створенням власної гіперзвукової зброї середньої і великої дальності.

Днями Китай провів бойові навчання навпроти Тайваню.

 

КитайСШАPatriot

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