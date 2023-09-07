США передадуть майже 200 автомобілів MRAP Україні
Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала в X (Twitter).
"Я пишаюся тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланд і моїми колегами з Державного департаменту, щоб відзначити передачу українським прикордонникам і поліції перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP). Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії фронту", - йдеться в дописі.Ми також писали, що сьогодні держсекретар зустрівся з українськими прикордонниками і передав бронемашини.