США передадуть майже 200 автомобілів MRAP Україні

Уряд США надасть українським прикордонникам і правоохоронцям 190 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок MRAP.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала в X (Twitter).

"Я пишаюся тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланд і моїми колегами з Державного департаменту, щоб відзначити передачу українським прикордонникам і поліції перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP). Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії фронту", - йдеться в дописі.