США передадуть Україні частину вакцин у рамках програми COVAX
Україна отримає від США частину вакцин через програму COVAX, передача яких відбудеться в рамках планів США з придбання і транспортування 500 млн доз вакцин Pfizer і BioNTech, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Приблизно місяць тому президент (США Джозеф - ІФ) Байден оголосив про плани США придбати 500 млн додаткових доз вакцин Pfizer BioNTech від COVID-19 для передачі їх COVAX - програмою, згідно якої ці вакцини розподіляються в усьому світі, включно з Україною", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, транспортуванням і зберіганням за системою "холодної логістики" опікуватиметься агентство USAID, розташоване і на території України.
"США є найбільшим донором міжнародної програми COVAX. Ми вже надали понад 4 мільярди доларів цією програмою на забезпечення вакцинами людей у всьому світі", - зазначає прес-служба відомства.
Разом із тим, уряд США планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами заради зменшення рівня заражень від коронавірусу в світі.
Нагадаємо, що Україна зареєструвала однодозову вакцину проти COVID-19 Janssen виробництва Johnson & Johnson
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