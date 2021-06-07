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США передадуть Україні частину вакцин у рамках програми COVAX

Транспортуванням і зберіганням за системою "холодної логістики" опікуватиметься агентство USAID
Разом із тим, уряд США планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами заради зменшення рівня заражень від коронавірусу в світі.
США передадуть Україні частину вакцин у рамках програми COVAX Фото: Економічна правда

Україна отримає від США частину вакцин через програму COVAX, передача яких відбудеться в рамках планів США з придбання і транспортування 500 млн доз вакцин Pfizer і BioNTech, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Приблизно місяць тому президент (США Джозеф - ІФ) Байден оголосив про плани США придбати 500 млн додаткових доз вакцин Pfizer BioNTech від COVID-19 для передачі їх COVAX - програмою, згідно якої ці вакцини розподіляються в усьому світі, включно з Україною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, транспортуванням і зберіганням за системою "холодної логістики" опікуватиметься агентство USAID, розташоване і на території України.

"США є найбільшим донором міжнародної програми COVAX. Ми вже надали понад 4 мільярди доларів цією програмою на забезпечення вакцинами людей у всьому світі", - зазначає прес-служба відомства.

Разом із тим, уряд США планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами заради зменшення рівня заражень від коронавірусу в світі.

Нагадаємо, що Україна зареєструвала однодозову вакцину проти COVID-19 Janssen виробництва Johnson & Johnson

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06 07 2021 10:31
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