Україна зареєструвала однодозову вакцину проти COVID-19 Janssen виробництва Johnson & Johnson

Вакцина дозволена до екстреного застосування ВООЗ. Дозвіл на її використання також дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та інші країни.

Україна зареєструвала вакцину проти COVID-19 Janssen виробництва Johnson & Johnson, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляють Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) та МОЗ, вакцина зареєстрована для екстреного медичного застосування 2 липня.

При цьому уточнюється, що для повної імунізації достатньо однієї дози вакцини Janssen.

Вакцина дозволена до екстреного застосування ВООЗ. Дозвіл на її використання також дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та інші країни.

Це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вона потребує температури зберігання від +2 до +8 градусів за Цельсієм.

Як повідомлялося, раніше до України завезли 500 доз вакцини Janssen із дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили до цієї країни.

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