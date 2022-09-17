США передала Україні $1,5 млрд безповоротної допомоги
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у суботу, 17 вересня.
Гроші надані у рамках проекту Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні.
Кошти спрямують на відшкодування видатків, понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, зазначили у відомстві.
"Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", - наголосив глава відомства Сергій Марченко.
Раніше повідомлялось, що Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів.
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