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США передала Україні $1,5 млрд безповоротної допомоги

США поповнили державний бюджет України грантом у розмірі півтора мільярда доларів. Це останній транш грантових коштів із 4,5 млрд доларів, які надав Вашингтон через Цільовий фонд Світового банку.
США передала Україні $1,5 млрд безповоротної допомоги Фото: Укрінформ

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у суботу, 17 вересня.

Гроші надані у рамках проекту Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні.

Кошти спрямують на відшкодування видатків, понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, зазначили у відомстві.

"Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", - наголосив глава відомства Сергій Марченко.

Раніше повідомлялось, що Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів.

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17 09 2022 15:52
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