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США надали докази воєнних злочинів росії до МКС – генпрокурор

27 липня 2023, 16:05
США надали докази воєнних злочинів росії до МКС – генпрокурор
Фото: з вільного доступу
Генеральний прокурор України Андрій Костін розказав про те, що Америка передала докази воєнних злочинів рф до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це генпрокурор написав в Twitter.

"Сполучені Штати зробили ще один історичний крок до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини росії, ухваливши рішення поділитися доказами російських воєнних злочинів із Міжнародним кримінальним судом", - йдеться в дописі.

Костін подякував генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і всім колегам з американського Департаменту правосуддя.

"Укотре ми бачимо, що цілеспрямованість, єдність і наполегливість приносять плідні результати. Кожна зустріч, лист і слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети - зупинити росію і притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі її злодіяння. Сподіваємося, що наша трансатлантична співпраця між Україною, Міністерством юстиції та прокурором МКС Карімом Ханом триватиме, визначаючи шлях для знакових рішень", - написав Костін. 

Раніше стало відомо, що Байден наказав передати суду Гааги докази російських воєнних злочинів.

СШАМКСвоєнні злочиниКостін

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