США передали Україні 186 БМП Bradley на $372 млн

За півтора року повномасштабної війни росії в Україні США надали ЗСУ 186 бойових машин піхоти M2 Bradley.

Про це повідомляє 60 minutes.

"Вартість одного Bradley становить близько 2 мільйонів доларів. Американська сторона передала таких машин Україні вже на 372 мільйони", – йдеться у відео.

Загалом за час повномасштабного російського вторгнення США вклали в економіку України майже 25 мільярдів доларів.

Днями Пентагон заявив, що передача Abrams в Україну йде за планом.