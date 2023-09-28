США передали Україні 186 БМП Bradley на $372 млн
28 вересня 2023, 21:39
Джерело: mil.in.ua
За півтора року повномасштабної війни росії в Україні США надали ЗСУ 186 бойових машин піхоти M2 Bradley.
Про це повідомляє 60 minutes.
"Вартість одного Bradley становить близько 2 мільйонів доларів. Американська сторона передала таких машин Україні вже на 372 мільйони", – йдеться у відео.
Загалом за час повномасштабного російського вторгнення США вклали в економіку України майже 25 мільярдів доларів.
Днями Пентагон заявив, що передача Abrams в Україну йде за планом.