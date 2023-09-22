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Передача Abrams в Україну йде за планом – Пентагон

22 вересня 2023, 09:06
Передача Abrams в Україну йде за планом – Пентагон
Фото: Google
Танки Abrams приїдуть в Україну найближчими днями і тижнями, адже все йде за графіком.

Про це передає Укрінформ.

"Я впевнений, що з точки зору танків Abrams усе йде за графіком… Ми очікуємо їх прибуття в Україну в найближчі дні й тижні", - заявив речник Пентагону Патрік Райдер. 

Він додав, що з міркувань безпеки операції не може вдаватися у деталі щодо дат.

Райдер нагадав, що в Данії розпочалося навчання українських пілотів, які освоюють винищувачі F-16.

Також в США приїдуть українські пілоти для навчання, додав речник, уточнивши, що спочатку вони пройдуть курс з англійської мови, а потім розпочнеться тренування.

Нагадаємо, що Швеція передала Україні 10 танків Strv12.
СШАПентагонAbrams

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