Передача Abrams в Україну йде за планом – Пентагон

Танки Abrams приїдуть в Україну найближчими днями і тижнями, адже все йде за графіком.

Про це передає Укрінформ.

"Я впевнений, що з точки зору танків Abrams усе йде за графіком… Ми очікуємо їх прибуття в Україну в найближчі дні й тижні", - заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Він додав, що з міркувань безпеки операції не може вдаватися у деталі щодо дат.

Райдер нагадав, що в Данії розпочалося навчання українських пілотів, які освоюють винищувачі F-16.

Також в США приїдуть українські пілоти для навчання, додав речник, уточнивши, що спочатку вони пройдуть курс з англійської мови, а потім розпочнеться тренування.