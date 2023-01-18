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ПОЛІТИКА

США передали Україні боєприпаси із ізраїльських запасів – ЗМІ

18 січня 2023, 17:32
США передали Україні боєприпаси із ізраїльських запасів – ЗМІ
Фото: Thinkstock
Сполучені Штати передали для використання в Україні американські боєприпаси, що зберігаються в Ізраїлі, й планують надіслати більше найближчим часом.
Американський високопосадовець заявив телеканалу, що вони перемістили "деякі" з 300 тисяч 155-міліметрових снарядів, які США та Ізраїль погодилися передати, і що планується перемістити решту в найближчі тижні, повідомляє CNN із посиланням на заяви представників Сполучених Штатів та Ізраїлю.
 
Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Гехт поінформував CNN, що американці повідомили ізраїльтян деякий час тому, що вони передають боєприпаси. Гехт сказав, що боєприпаси належать США, тому їхнє переміщення є рішенням американців і що їм на це не потрібен дозвіл Ізраїлю.
 
Напередодні видання The New York Times повідомило, що спершу ізраїльські офіційні особи висловлювали "занепокоєння" щодо того, що таким чином "вони можуть бути причетними до озброєння України". Газета також пояснювала, що запаси американської зброї в Ізраїлі призначені для можливості використання в конфліктах на Близькому Сході або для використання Ізраїлем у надзвичайних ситуаціях.
 
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що заяви міністра закордонних справ Ізраїлю у Києві та Вашингтоні зрозуміли так, що Ізраїль уникатиме публічного засудження росії за її вторгнення в Україну.
 
Як пише NYT, оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї ще не в змозі встигати за темпами бойових дій України, Пентагон звернувся також до Південної Кореї, щоб купити боєприпаси там.
 
СШАІзраїльзброябоєприпасивійна Росії проти України

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