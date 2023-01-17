Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy

Сполучені Штати розглядають надання Україні ще одного виду далекобійної зброї, яка називається бомба малого діаметру наземного пуску або GLBSD. Вона може вражати цілі на відстані 160 км. Про неї навіть згадував Джозеф Байден в одній зі своїх розмов з пресою. Проте Пентагон зволікає з прийняттям рішення. Цього разу не через страх ескалації (відомий аргумент для ненадання зброї), а через побоювання, що буде запізно. Адже промисловість має поєднати боєголовки з ракетними двигунами і забезпечити пускові установки. Це вимагає часу. Але прихильники передачі Україні цієї зброї переконані, що кожен день зволікання відтягує день, коли країна може розгорнути це озброєння. Детальніше читайте у перекладі статті Foreign Policy.

Посадовці Міністерства оборони США сумніваються щодо надання Україні компактних високоточних снарядів, якими Київ може поцілити в російські об’єкти на відстані майже 100 миль, побоюючись, що терміни розгортання зброї можуть зайняти надто багато часу. Про це повідомляють джерела, що знають про обговорення.

Згідно з планом, запропонованим американським виробником зброї Boeing, про який вперше повідомило агентство Reuters у листопаді, Сполучені Штати можуть надати Україні так звану бомбу малого діаметру наземного базування (GLSDB). Україна отримає (якщо ця передача здійсниться) зброю з вдвічі більшою дальністю, ніж високоточні боєприпаси, які Сполучені Штати вже поставили для батарей HIMARS, і зможе вражати цілі, які були недосяжними упродовж тривалого часу війни.

Україна неодноразово зобов'язувалася не використовувати зброю, надану США і НАТО, на російській території, що, на думку американських офіційних осіб, може призвести до ескалації, та це зобов'язання не поширюється на українські території, окуповані росією, як-от Крим. Але адміністрація Байдена ухилилася від відправки армійської тактичної ракетної системи американського виробництва, відомої як ATACMS – високоточних снарядів, які дали б Україні можливість вражати російські цілі на відстані майже 200 миль від лінії фронту – незважаючи на лобіювання деяких союзників по НАТО.

Але бомба малого діаметру, відома в Пентагоні як SDB, не була предметом дебатів в адміністрації щодо її надання через те, що вона може спровокувати ескалацію з боку росії. Це побоювання раніше зачепило американську зброю, у тому числі протитанкову систему Javelin, 155-мм гаубиці і батареї HIMARS, перш ніж вони були схвалені для передачі Україні. Видання The Wall Street Journal раніше повідомляло, що Сполучені Штати навіть модифікували батареї HIMARS, відправлені в Україну, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності ATACMS.

Натомість, в офісі міністра оборони та ВПС США вважають, що зброя може стати недоцільною з огляду на тривалий час підготовки до розгортання SDB та інтенсивні темпи бойових дій в Україні на Донбасі.

Наземний варіант SDB (виробляється спільно компаніями Boeing і шведським виробником Saab) має ракетний двигун, завдяки якому набирає висоту перед плануванням до цілі, літає над місцевістю чи повертається до цілі. Перед застосуванням в бою GBU-39 SDB необхідно буде з'єднати з ракетними двигунами M26 – двома основними компонентами GLSDB – і цей процес займе місяці. Але прибічників такого плану турбує, що відтермінування може ще більше сповільнити цей процес, відсунувши терміни, коли Україна зможе використовувати зброю, доки промисловість чекатиме на схвалення Пентагону.

"Це як суперечка, що перше – курка чи яйце, – висловився один з помічників конгресмена, знайомий із обговоренням. – Це бюрократична тяганина, що заважає, а не політична динаміка".

Оцінки щодо тривалості інтеграції різні: Джон Харді та Бредлі Боумен (аналітики яструбиного Фонду захисту демократій (FDD) у Вашингтоні) підрахували, що Україна може отримати дві пускові установки та 24 одиниці зброї упродовж дев'яти місяців після того, як Пентагон схвалить план, і 12 пускових установок та 750 бомб до кінця 2024 року, без необхідності виробляти нове озброєння, а просто інтегруючи старе, яке вже є в запасах США. Але, незважаючи на тривалий час, прибічники стверджують, що вторгнення росії, ймовірно, розтягнеться на місяці, а це означає, що система буде корисною і тоді коли прибуде.

"Кожен день, коли рішення Пентагоном відтягується, – це день пізніше, коли Київ фактично отримає цей арсенал", – сказав Боуман в інтерв'ю ForeignPolicy. GLSDB поєднується з власною пусковою установкою, яка нагадує вантажний контейнер, але відрізняється від HIMARS або європейських реактивних систем залпового вогню.

Підполковник Гаррон Гарн, представник Пентагону, відмовився надати деталі внутрішніх переговорів про військову допомогу Україні, але повідомив, що відомство перебуває в "регулярному контакті" з Києвом і оцінює потреби України в озброєнні. "Їхня завзятість на полі бою свідчить, що вони успішно використовують ресурси, надані США та міжнародним співтовариством, максимально ефективно для захисту своєї суверенної країни", – сказав він.

Автор: Джек Деч, репортер з питань Пентагону та національної безпеки у Foreign Policy

Джерело: Foreign Policy