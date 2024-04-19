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Пентагон швидко відправить Україні артилерію і ППО як тільки Палата ухвалить закон – Politico

19 квітня 2024, 21:02
Пентагон швидко відправить Україні артилерію і ППО як тільки Палата ухвалить закон – Politico
джерело glavcom
Представник Пентагону заявив, що вони розуміють і цінують невідкладність, тому готові діяти швидко.

Про це повідомляє медіа Politico.

Мова йде про артилерію і засоби протиповітряної оборони. 

Джерела видання говорять, що адміністрація президента Джо Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш військової допомоги і що в ньому буде.

"Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом", - пише Politico.

Частина американського озброєння вже розміщена на складах по всій Європі і може бути негайно перевезена в Україну, деяка техніка може потрапити в Україну за лічені дні, а іншій можуть знадобитися тижні.

Ми вже повідомляли, що Конгрес США на шляху до затвердження допомоги Україні.

 

Конгрес СШАПентагонпідтримка України

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