Пентагон швидко відправить Україні артилерію і ППО як тільки Палата ухвалить закон – Politico

Представник Пентагону заявив, що вони розуміють і цінують невідкладність, тому готові діяти швидко.

Про це повідомляє медіа Politico.

Мова йде про артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Джерела видання говорять, що адміністрація президента Джо Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш військової допомоги і що в ньому буде.

"Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом", - пише Politico.

Частина американського озброєння вже розміщена на складах по всій Європі і може бути негайно перевезена в Україну, деяка техніка може потрапити в Україну за лічені дні, а іншій можуть знадобитися тижні.

Ми вже повідомляли, що Конгрес США на шляху до затвердження допомоги Україні.