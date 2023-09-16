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США передали ЗСУ промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки

16 вересня 2023, 14:21
США передали ЗСУ промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки
Фото: Генштаб ЗСУ
Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, які можуть друкувати запчастини до техніки на полі бою.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня", -  помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям Лаплант. 

За його словами, минулого місяця доставили в Україну промислові 3D-принтери, а того тижня завершилось їхнє навчання роботі з цим принтером.На принтері ЗСУ можуть друкувати усі свої частини.

"Поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості", - додав американський посадовець. 

Він додав, що ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які не могли виготовити у звичайних умовах.

Помічник глави Пентагона також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини, хоч і не мали на це відповідних дозволів. Союзники допомогли Україні в цій ситуації.

Нагадаємо, що днями США запровадили новий пакет санкцій проти росії.
3D принтервійнаСША ЗСУ

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