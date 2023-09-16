США передали ЗСУ промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки

Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, які можуть друкувати запчастини до техніки на полі бою.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня", - помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям Лаплант.

За його словами, минулого місяця доставили в Україну промислові 3D-принтери, а того тижня завершилось їхнє навчання роботі з цим принтером.На принтері ЗСУ можуть друкувати усі свої частини.

"Поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості", - додав американський посадовець.

Він додав, що ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які не могли виготовити у звичайних умовах.

Помічник глави Пентагона також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини, хоч і не мали на це відповідних дозволів. Союзники допомогли Україні в цій ситуації.