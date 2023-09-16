США передали ЗСУ промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки
Про це повідомляє Голос Америки.
"Навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня", - помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям Лаплант.
За його словами, минулого місяця доставили в Україну промислові 3D-принтери, а того тижня завершилось їхнє навчання роботі з цим принтером.На принтері ЗСУ можуть друкувати усі свої частини.
"Поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості", - додав американський посадовець.
Він додав, що ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які не могли виготовити у звичайних умовах.
Помічник глави Пентагона також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини, хоч і не мали на це відповідних дозволів. Союзники допомогли Україні в цій ситуації.Нагадаємо, що днями США запровадили новий пакет санкцій проти росії.