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США передасть безпілотники Skydio Україні для документування воєнних злочинів

28 липня 2023, 10:29
США передасть безпілотники Skydio Україні для документування воєнних злочинів
Skydio.com
Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні 9-ти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.

Про це йдеться в прес-релізі USAID.

Автономні безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України. 

Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів. 

"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях", - йдеться в в релізі. 

Сьогодні дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40.000 випадків воєнних злочинів росії, починаючи з 24 лютого чинулого року. Крім того, USAID бере участь в спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Вчора генпрокурор заявив, що США надали докази воєнних злочинів росії до МКС.

СШАUSAIDбезпілотникиSkydio

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