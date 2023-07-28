Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні 9-ти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.

Про це йдеться в прес-релізі USAID.

Автономні безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України.

Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.

"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях", - йдеться в в релізі.

Сьогодні дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40.000 випадків воєнних злочинів росії, починаючи з 24 лютого чинулого року. Крім того, USAID бере участь в спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Вчора генпрокурор заявив, що США надали докази воєнних злочинів росії до МКС.